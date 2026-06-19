Віднесло у відкрите море: на Одещині рятувальники шукають 11-річну дівчинку

Фото: ДСНС

На Одещині поблизу села Сичавка рятувальники розшукують дівчинку 2015 року народження, яку 19червня разом із надувним кругом віднесло у відкрите море

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

За інформацією рятувальників, дитина приїхала на відпочинок разом із прабабусею.

Під час перебування на воді через сильний порив вітру дівчинку на надувному крузі почало відносити від берега у відкрите море.

До пошуково-рятувальної операції залучили водолазів і фахівців аеророзвідки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також на місці працюють психологи, які надають допомогу родичам дитини.

У ДСНС вкотре закликали громадян дотримуватися правил безпеки на воді та не купатися у заборонених і неперевірених місцях, наголосивши, що такі порушення можуть становити пряму загрозу життю.

Нагадаємо, що на Одещині жінка зірвалася з крутого обриву над морем.