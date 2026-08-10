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10 серпня 2026, 15:46

На Херсонщині судитимуть одіозну колаборантку

10 серпня 2026, 15:46
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жительки Херсонщини, яку обвинувачують у колабораційній діяльності

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, після окупації частини Херсонської області російська адміністрація почала створювати мережу незаконних установ та залучати до їх роботи місцевих жителів. Однією з таких установ став так званий "центр зайнятості населення в Херсонській області".

Слідчі встановили, що 57-річна жителька Новотроїцького у серпні 2023 року очолила відділення окупаційного "центру зайнятості" на території так званого "Новотроицкого муниципального округа".

На цій посаді, за версією слідства, вона організовувала роботу підконтрольного окупантам "відділення", забезпечувала його функціонування, сприяла залученню місцевих жителів до роботи на окупаційну адміністрацію.

Згодом жінка долучилася і до політичної діяльності окупаційної влади. У вересні 2023 року вона висунула свою кандидатуру та була обрана так званою "депутаткою Новотроицкого муниципального округа первого созыва" від партії "единая россия".

За даними прокуратури, отримавши "мандат", обвинувачена:

  • брала участь у роботі незаконно створеного "совета депутатов";

  • відвідувала публічні заходи окупаційної адміністрації;

  • демонструвала підтримку держави-агресора;

  • сприяла легітимізації незаконних органів влади РФ на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Жінку обвинувачують за ч. 5 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, раніше власницю херсонської ТРК засудили до 12 років тюрми за співпрацю з окупантами. З моменту окупації обласного центру трансляція каналу не припинилася. А згодом фокус умовно нейтральних матеріалів змістився на підтримку дій Росії у регіоні.

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