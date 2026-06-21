На Одещині рятувальники третю добу шукають дитину, яку віднесло в море

Фото: ДСНС

На Одещині третю добу шукають дівчинку, яку винесло в море на кругу

Про це повідомило ГУ ДСНС в Одеській області, передає RegioNews .

Рятувальники нагадали, що 10-річна дівчинка, яка відпочивала з прабабусею, зникла біля села Сичавки.

Від початку пошукових робіт обстежені 6 кілометрів узбережжя, 210 гектарів надводної поверхні та 4,5 гектара морського дна.

До пошуку залучені водолази, рятувальники, психологи та фахівці безпілотних систем ДСНС.

Нагадаємо, що на Одещині поблизу села Сичавка рятувальники розшукують дівчинку 2015 року народження, яку 19 червня разом із надувним кругом віднесло у відкрите море.