Росіяни вдарили по житловому кварталу Нікополя: є загиблий і поранені
Російські війська завдали удару по житловому кварталу Нікополя на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє мешканців отримали поранення
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олексанжр Ганжа, передає RegioNews.
За попередніми даними, ворог влучив по приватному сектору міста. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.
В результаті атаки одна людина загинула.
Ще троє людей дістали поранення. Найважчі травми отримав 76-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
На місці ворожого удару працюють екстрені служби, правоохоронці та рятувальники. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, що у Запоріжжі після удару керованими авіабомбами продовжується ліквідація наслідків. Відомо, що серед поранених - дитина.