Зеленський анонсував нові кадрові рішення та посилення ключових напрямків фронту

Фото: Volodymyr Zelenskyy/ телеграм

Президент Володимир Зеленський заявив, що було ухвалено низку важливих рішень щодо військового управління, кадрових змін, ситуації на фронті та далекобійних операцій проти Росії

Про це Зеленський написав у телеграм, передає RegioNews .

За словами президента, під час наради обговорили кадрові пропозиції, які представили головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий спільно з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою.

"Важливі військові питання сьогодні вирішили. Обговорили кадрові пропозиції. Головнокомандувач Збройних Сил Михайло Драпатий у взаємодії з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення змін. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення", — зазначив Зеленський.

Окрему увагу учасники наради приділили ситуації на фронті, насамперед на Донеччині.

"Детально обговорили ситуацію на фронті – заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині", — повідомив президент.

Він також подякував українським військовим за результати оборони та знищення російських сил у районах Слов’янська, Костянтинівки та Добропілля.

Крім того, під час наради розглянули питання далекобійних санкцій проти Росії та українських "мідлстрайків".

"Детально обговорили і виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також наші мідлстрайки. Частину операцій скорегували, затвердили і нові операції", — заявив глава держави.

Президент підкреслив, що саме далекобійні удари дозволяють Україні не втрачати ініціативу у війні.

Також значну частину наради присвятили посиленню протиповітряної оборони та захисту прифронтових, прикордонних міст, обласних центрів і Києва.

"Очікую від дипломатичної команди України саме тих результатів у забезпеченні наших військових спроможностей, які обʼєктивно потрібні. Тематика ППО для України повинна бути у топі уваги кожного лідера, кожної держави, які можуть допомогти", — наголосив Зеленський.

Наприкінці звернення президент подякував українським захисникам.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка.