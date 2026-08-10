Зеленський анонсував нові кадрові рішення та посилення ключових напрямків фронту
Президент Володимир Зеленський заявив, що було ухвалено низку важливих рішень щодо військового управління, кадрових змін, ситуації на фронті та далекобійних операцій проти Росії
Про це Зеленський написав у телеграм, передає RegioNews.
За словами президента, під час наради обговорили кадрові пропозиції, які представили головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий спільно з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою.
"Важливі військові питання сьогодні вирішили. Обговорили кадрові пропозиції. Головнокомандувач Збройних Сил Михайло Драпатий у взаємодії з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення змін. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення", — зазначив Зеленський.
Окрему увагу учасники наради приділили ситуації на фронті, насамперед на Донеччині.
"Детально обговорили ситуацію на фронті – заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині", — повідомив президент.
Він також подякував українським військовим за результати оборони та знищення російських сил у районах Слов’янська, Костянтинівки та Добропілля.
Крім того, під час наради розглянули питання далекобійних санкцій проти Росії та українських "мідлстрайків".
"Детально обговорили і виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також наші мідлстрайки. Частину операцій скорегували, затвердили і нові операції", — заявив глава держави.
Президент підкреслив, що саме далекобійні удари дозволяють Україні не втрачати ініціативу у війні.
Також значну частину наради присвятили посиленню протиповітряної оборони та захисту прифронтових, прикордонних міст, обласних центрів і Києва.
"Очікую від дипломатичної команди України саме тих результатів у забезпеченні наших військових спроможностей, які обʼєктивно потрібні. Тематика ППО для України повинна бути у топі уваги кожного лідера, кожної держави, які можуть допомогти", — наголосив Зеленський.
Наприкінці звернення президент подякував українським захисникам.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка.