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25 червня 2026, 10:28

П’ять днів пошуків: у Києві на озері Редькине знайшли тіло 23-річного молодика

25 червня 2026, 10:28
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Фото: ДСНС
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Вдень 24 червня завершилися пошуки 23-річного хлопця, який потонув на озері Редькине в Оболонському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Водолази виявили тіло загиблого на відстані близько 70 метрів від берега та на глибині 10 метрів. Тіло підняли на поверхню та передали правоохоронцям.

Обставини загибелі молодика встановлюють слідчі.

Пошукова операція тривала п’ять днів: хлопець потонув ввечері 20 червня.

Нагадаємо, на Буковині тривають пошуково-рятувальні роботи на річці Дністер, де зникли чотири людини, серед них – троє дітей.

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