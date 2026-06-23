10-річний хлопчик зник у Тисі на Закарпатті: з'явилися подробиці інциденту

Фото: ДСНС Закарпаття

На Берегівщині тривають масштабні пошуки 10-річного хлопчика, якого течія річки Тиса віднесла у невідомому напрямку

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Закарпатській області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що дитина відпочивала разом із матір’ю та родичами на березі річки в селі Гетиня Берегівського району. Під час купання у воді опинилися четверо дітей, яких підхопила сильна течія.

Троє з них змогли зачепитися за гілки поваленого дерева, після чого дорослі допомогли їм вибратися на берег. Однак 10-річного хлопчика течія віднесла далі за течією.

Наразі рятувальники та правоохоронці обстежують берегову лінію, русло річки та прилеглу територію. До пошуків залучено водолазів, а також використовується безпілотна авіація для моніторингу місцевості з повітря.

До операції також долучилися місцеві жителі.

Правоохоронці закликають усіх, хто може володіти будь-якою інформацією про місцеперебування дитини, повідомити на спецлінію "102" або звернутися до найближчого підрозділу поліції.

Нагадаємо, інцидент стався 21 червня у селі Гетиня. До Служби порятунку надійшло повідомлення від очевидців про те, що під час відпочинку на березі річки дитину раптово підхопила сильна течія.