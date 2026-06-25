Пішла купатися і зникла: у Тернополі потонула 15-річна дівчина

Фото: Національна поліція

У Тернополі на пляжі "Циганка" сталася трагічна подія – під час купання у ставі потонула 15-річна дівчина

Про це повідомили у поліції області, передає RegioNews.

Інцидент стався у середу, 24 червня, близько 15:00.

За попередньою інформацією, неповнолітня мешканка Скалатської громади відпочивала на пляжі разом із компанією. Під час купання дівчина зайшла у воду та зникла з поля зору друзів.

На місце події оперативно прибули рятувальники, медики та правоохоронці. Водолази провели пошукові роботи та виявили дівчину у водоймі. Її доправили на берег, де медики намагалися реанімувати потерпілу, однак врятувати життя підлітка не вдалося.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, на Чернігівщині в озері потонув 14-річний хлопець. Він пішов рибалити на озеро поблизу села Шибиринівка та зник. Під час пошуків тіло дитини виявили в озері.

Раніше на Івано-Франківщині рятувальники виявили та підняли з річки тіло 13-річного хлопця, який зник напередодні у місті Галич .