Фото: Національна поліція

У Запоріжжі після удару керованими авіабомбами продовжується ліквідація наслідків. Відомо, що серед поранених - дитина

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Чотири керовані авіабомби росіян вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району. Одна з авіамбомб повністю знищила приватний будинок. Також пошкоджені сусідні будинки та транспорт. На місці атаки сталась пожежа.

"Поранення отримали 18 людей, серед них - дитина. В цей час за її життя борються лікарі. Усім постраждалим надається необхідна допомога", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше в ОВА повідомляли, що росіняни скинули на місто керовану авіабомбу. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.