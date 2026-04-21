В Одесі правоохоронці викрили та знешкодили організоване злочинне угруповання, до складу якого входили співробітники місцевого ТЦК

За даними слідства,

За даними слідства, учасники угруповання вимагали гроші у громадян. У разі відмови вони застосовували насильство та погрожували потерпілим відправленням на передову в якості "штурмовиків" у прискореному порядку.

Як встановили правоохоронці, незаконне "вибивання" коштів відбувалося безпосередньо в службовому мікроавтобусі ТЦК, куди людей силоміць затягували.

За даними прокуратури, 21 квітня в Одесі вони викрали чоловіка на вулиці Прохоровській. Потерпілого силоміць посадили до автобуса та возили містом. Під час незаконного утримання до нього застосовували фізичний і психологічний тиск, погрожували розправою, били та вимагали 30 тис доларів США.

У ході спецоперації співробітники СБУ затримали п'ятьох осіб. Серед них – четверо працівників РТЦК та СП.

Затримані чинили опір правоохоронцям. Для припинення спроби втечі спецпризначенці були змушені застосувати зброю – здійснили постріли по колесах автомобіля. Постраждалих від вогнепальних поранень немає.

Зазначається, що група діяла за координації місцевого мешканця, який проходив службу в ТЦК. Він підшуковував потенційних жертв, збирав інформацію про їхнє матеріальне становище та маршрути пересування.

Наразі всім затриманим готують повідомлення про підозру за статтею про вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Стрілянина та погоня за ТЦК в Одесі: що відомо

Вдень 21 квітня в Одесі на вулиці Балківській сталася стрілянина та погоня під час спецоперації, яку, за попередньою інформацією, проводили спецпризначенці Служба безпеки України. Метою операції було затримання співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними ЗМІ, затримані нібито намагалися застосувати силу до чоловіка та вимагали у нього гроші. Під час обшуку в транспорті, яким вони користувалися, виявили битки, кастети та готівку.

Згодом в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК.

Під час спецоперації правоохоронці затримали також й дільничного офіцера поліції.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський усунув від виконання службових обов'язків начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського РТЦК та СП.