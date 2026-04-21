15:55  21 квітня
Прикордонники показали, як дронами нищать техніку на території РФ (ВІДЕО)
15:18  21 квітня
На Волині рідна мати намагалася продати 6-річного сина за $25 тисяч
10:56  21 квітня
Зима посеред квітня у Карпатах: на горі Піп Іван сніжить та тримається мороз
UA | RU
UA | RU
21 квітня 2026, 16:49

Погрожували фронтом, били і вимагали гроші: нові деталі затримання працівників ТЦК в Одесі

Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

В Одесі правоохоронці викрили та знешкодили організоване злочинне угруповання, до складу якого входили співробітники місцевого ТЦК

Про це повідомила пресслужба СБУ та Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, учасники угруповання вимагали гроші у громадян. У разі відмови вони застосовували насильство та погрожували потерпілим відправленням на передову в якості "штурмовиків" у прискореному порядку.

Як встановили правоохоронці, незаконне "вибивання" коштів відбувалося безпосередньо в службовому мікроавтобусі ТЦК, куди людей силоміць затягували.

За даними прокуратури, 21 квітня в Одесі вони викрали чоловіка на вулиці Прохоровській. Потерпілого силоміць посадили до автобуса та возили містом. Під час незаконного утримання до нього застосовували фізичний і психологічний тиск, погрожували розправою, били та вимагали 30 тис доларів США.

У ході спецоперації співробітники СБУ затримали п'ятьох осіб. Серед них – четверо працівників РТЦК та СП.

Затримані чинили опір правоохоронцям. Для припинення спроби втечі спецпризначенці були змушені застосувати зброю – здійснили постріли по колесах автомобіля. Постраждалих від вогнепальних поранень немає.

Зазначається, що група діяла за координації місцевого мешканця, який проходив службу в ТЦК. Він підшуковував потенційних жертв, збирав інформацію про їхнє матеріальне становище та маршрути пересування.

Наразі всім затриманим готують повідомлення про підозру за статтею про вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Стрілянина та погоня за ТЦК в Одесі: що відомо

Вдень 21 квітня в Одесі на вулиці Балківській сталася стрілянина та погоня під час спецоперації, яку, за попередньою інформацією, проводили спецпризначенці Служба безпеки України. Метою операції було затримання співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними ЗМІ, затримані нібито намагалися застосувати силу до чоловіка та вимагали у нього гроші. Під час обшуку в транспорті, яким вони користувалися, виявили битки, кастети та готівку.

Згодом в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК.

Під час спецоперації правоохоронці затримали також й дільничного офіцера поліції.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський усунув від виконання службових обов'язків начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського РТЦК та СП.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Після затримання військових ТЦК в Одесі Сирський ухвалив кадрові рішення
21 квітня 2026, 15:58
Стрілянина і погоня в Одесі: разом із працівниками ТЦК затримали поліцейського
21 квітня 2026, 15:21
В Одесі зі стріляниною затримали працівників ТЦК: вимагали $30 тис. у чоловіка – ЗМІ
21 квітня 2026, 14:10
Всі новини »
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
На Волині 2-річний хлопчик загинув від алкоголю: судитимуть посадовця
21 квітня 2026, 18:27
Суд у Києві взяв під варту поліцейського у справі про теракт
21 квітня 2026, 18:05
Водій втік з місця ДТП: на Львівщині вантажівка протаранила потяг "Перемишль – Київ"
21 квітня 2026, 17:58
У дитсадку Миколаєва зафіксували спалах інфекції – двоє дітей у лікарні
21 квітня 2026, 17:43
У Києві в житловому комплексі помітили чоловіка з автоматом (ВІДЕО)
21 квітня 2026, 17:35
Росіяни вдарили по Слов’янську з РСЗВ, є поранені
21 квітня 2026, 17:26
У Херсоні чиновниця "заробила" мільйони на зруйнованих війною будівлях
21 квітня 2026, 17:15
На Дніпропетровщині викрили мережу торговців людьми: у сексуальне рабство продавали навіть неповнолітніх
21 квітня 2026, 17:06
Чи врятує нас зброя: чому відповідь складніша, ніж здається
21 квітня 2026, 16:25
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »