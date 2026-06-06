Відома українська співачка втратила дитину

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, це сталось під час насиченого гастрольного графіку. На третьому місяці вагітності, коли вона приїхала на виступ у Буковель, вона відчула, що сталось щось погане.

"Я просто підірвалась в якийсь момент і думаю: нічого не болить, мене більше не нудить. Я одягаю джинси, в які ледь влізала тиждень тому, і розумію, що вони на мені вільні. Одразу з'явилося відчуття - це замерла вагітність", - каже співачка.

Міла Нітіч згадує, що лікарка підтвердила найстрашніші побоювання: виявилось, плід завмер. Сама вона не здогадувалась про це через сильний токсикоз.

Попри такий стрес вона все одно виступила, а потім поїхала до Києва на операцію. Колишній наречений дуже підтримував співачку, за що вона йому дуже вдячна.

Нагадаємо, раніше відомий ведучий Слава Дьомін розповів, що пережив втрату дитини. Він зізнався, що було важко стримувати власні почуття, щоб не лякати кохану.