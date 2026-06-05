У Черкасах пенсіонери "зливали" дані ТЦК

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Черкаський районний суд Черкаської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні стосовно двох мешканців Черкаського району. Пенсіонери розповсюджували дані про ТЦК

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, пенсіонери створили Viber-групу "Перебування поліції". У січні 2026 року там регулярно публікували інформацію про місця перебування військових ТЦК. Для цього адміністратори використовували і умовні позначення, і прямі повідомлення.

На суді пенсіонери повністю визнали свою провину. Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте звільнив їх від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк.

Нагадаємо, раніше СБУ у Дніпрі викрила власницю місцевого Телеграм-каналу, яка розповсюджувала координати українських захисників.