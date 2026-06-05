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05 червня 2026, 22:45

У Києві чоловік зґвалтував двох неповнолітніх хлопців

05 червня 2026, 22:45
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Фото з відкритих джерел
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У Києві засудили чоловіка за зґвалтування неповнолітніх. Його жертвами стали двоє хлопців віком 14 та 15 років

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У березні минулого року чоловік познайомився з двома підлітками на вулиці. Він вдавав доброзичливого товариша та запропонував прийти до нього додому. Там він пригощав двох хлопців 14 та 15 років горілкою. Через сильне сп'яніння підлітки були у вразливому стані, і тоді чоловік їх зґвалтував.

На суді він не визнав провини. Проте суд визнав чоловіка винним. Його засудили до 10 років позбавлення волі. Прокуратура буде оскаржувати це рішення: прокурори хочуть просити максимальне покарання у виді 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 59-річного чоловіка, який ґвалтував онуку, поки її мати була в пологовому. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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