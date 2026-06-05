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05 червня 2026, 23:55

Цінники на АЗС падають: яке пальне в Україні стало дешевше

05 червня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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В Україні знову змінились цінники на АЗС. Один із видів пального подешевшав

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 5 червня середні ціни на пальне в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 79,28 гривні за літр;
  • бензин А-95 – 75,75 гривні за літр;
  • бензин А-92 – 69,69 гривні за літр;
  • дизпальне – 85,16 гривні за літр;
  • автогаз – 45,76 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.

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