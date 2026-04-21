Угрожали фронтом, били и требовали деньги: новые детали задержания работников ТЦК в Одессе

В Одессе правоохранители разоблачили и обезвредили организованную преступную группировку, в состав которой входили сотрудники местного ТЦК

Об этом сообщила пресс-служба СБУ и Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, участники группировки требовали деньги у граждан. В случае отказа они применяли насилие и угрожали потерпевшим отправлением на передовую в качестве "штурмовиков" в ускоренном порядке.

Как установили правоохранители, незаконное "выбивание" средств происходило непосредственно в служебном микроавтобусе ТЦК, куда людей насильно затягивали.

По данным прокуратуры, 21 апреля в Одессе они похитили мужчину на улице Прохоровской. Пострадавшего силой посадили в автобус и возили по городу. Во время незаконного содержания к нему применяли физическое и психологическое давление, угрожали расправой, избивали и требовали 30 тыс. долларов США.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали пять человек. Среди них – четверо работников РТЦК и СП.

Задержанные сопротивлялись правоохранителям. Для пресечения попытки побега спецназовцы были вынуждены применить оружие – произвели выстрелы по колесам автомобиля. Пострадавших от огнестрельных ранений нет.

Отмечается, что группа действовала при координации местного жителя, который проходил службу в ТЦК. Он подыскивал потенциальных жертв, собирал информацию об их материальном положении и маршрутах передвижения.

Всем задержанным готовят сообщение о подозрении по статье о вымогательстве, совершенное организованной группой в условиях военного положения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Стрельба и погоня за ТЦК в Одессе: что известно

Днем 21 апреля в Одессе по улице Балковской произошла стрельба и погоня во время спецоперации, которую, по предварительной информации, проводили спецназовцы Служба безопасности Украины. Целью сделки было задержание сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным СМИ, задержанные якобы пытались применить силу к мужчине и потребовали у него деньги. Во время обыска в транспорте, которым они пользовались, обнаружили биты, кастеты и наличные деньги.

Затем в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК.

В ходе спецоперации правоохранители задержали также и участкового офицера полиции.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальника Пересыпского РТЦК и СП.