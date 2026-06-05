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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
05 червня 2026, 09:14

Лист Зеленського до Путіна: удар по головних страхах Кремля та пастка для Москви

05 червня 2026, 09:14
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Лист Володимира Зеленського Володимиру Путіну (який був написаний напередодні виступу останнього на форумі у Санкт-Петербурзі) – це чи не одна з найагресивніших комунікацій Банкової за весь час війни
Лист Володимира Зеленського Володимиру Путіну (який був написаний напередодні виступу останнього на форумі у Санкт-Петербурзі) – це чи не одна з найагресивніших комунікацій Банкової за весь час війни
Фото: ОП
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Виглядає так, що Зеленський вдарив одночасно по трьох головних страхах Путіна – страху втратити контроль всередині Росії, страху виглядати старим та немічним (дідом) і страху говорити з Україною напряму, визнаючи її суб'єктність.

Фактично, це "стадіон" для Путіна. На який він навряд чи з'явиться. Бо піти на зустріч з Зеленським після такого "запрошення" він не може в принципі.

Найімовірніше, спічрайтерам Путіна вночі доведеться переписувати текст виступу (5 червня, – прим.ред.). Співчуваю. Не виключено, що вони в принципі не будуть згадувати цей лист безпосередньо, щоб його не гуглили. Але в цьому листі для Москви розставлена свідома пастка. Зеленський пропонує вихід, прекрасно усвідомлюючи, що Путін його відкине. Але потім цю відмову можна показувати всім – росіянам, американцям, європейцям, Глобальному Півдню. Це можна буде використовувати як доказ, що проблема не у форматах, як дехто вважає. А в тому, що Путін в принципі не готовий закінчувати війну без поразки України.

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Україна війна Володимир Зеленський Путін РФ лист
 
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