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05 червня 2026, 22:20

Нічний розгром ворожої логістики: дрони Сил безпілотних систем уразили п’ять російських суден

05 червня 2026, 22:20
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Фото: Скриншот із відео
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Оператори Першого окремого центру Сил безпілотних систем за одну ніч завдали уражень п’ятьом вантажним суднам ворога, які використовувалися для забезпечення військ РФ

Про це повідомили Сили безпілотних систем , передає RegioNews.

Серед уражених цілей вантажне судно в районі Бердянська у Запорізькій області та по два вантажні судна в районі Маріуполя та Ялти Донецької області.

Вантажні судна, що заходять до тимчасово захоплених росіянами портів, відіграють важливу роль у логістичному забезпеченні російських військ. Саме ними здійснюється доставка боєприпасів, військової техніки, пально-мастильних матеріалів та іншого майна для загарбницької армії.

Крім того, окупаційна влада системно використовує порти тимчасово захоплених територій для незаконного вивезення українського зерна та інших ресурсів.

Кожне судно, яке працює на військову логістику ворога або бере участь у незаконному вивезенні ресурсів з тимчасово захоплених росіянами територій, фактично фінансує продовження війни проти України та є законною ціллю для ураження.

Нагадаємо, що бійці 1-о окремого центру Сил безпілотних систем провели операцію з ліквідації та ураження російських екіпажів безпілотників, зенітних розрахунків ППО і складів на території Донецького аеропорту, який росіяни перетворили на військово-логістичний хаб.

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