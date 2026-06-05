У Києві в смертельній ДТП загинули поліцейські та 12-річна дитина
Йдеться про ДТП, яка сталась у Солом'янському районі 5 червня. Повідомлялось про четверо загиблих
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
У поліції повідомили, що внаслідок смертельної ДТП в Києві загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко. Також загинули 47-річна жінка та 12-річний хлопчик.
Відомо, що ще двоє чоловіків та жінка знаходяться в лікарні.
"Національна поліція України висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам загиблих поліцейських, а також цивільних громадян. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться у повідомленні поліції.
Нагадаємо, аварія сталась на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Водій не впорався з керуванням, через що виїхав на пішохідну зону. За попередніми даними, внаслідок ДТП загинуло четверо людей.