"Мені сказали "до побачення": акторка Ольга Сумська розповіла, чому її стало менше на екранах
Акторка Ольга Сумська зізналась, що на піку кар'єри опинилась "за бортом" популярних телепроєктів. Причиною став вік
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
На думку Ольги Сумської, в українській індустрії багато ейджизму. Вона зізналась, що в багатьох проєктах з нею попрощались через вік, попри те, що вона була в хорошій фізичній формі.
"Я працювала на телебаченні багато років, і коли мені виповнилося 40, мені сказали: "До побачення". Хоча я дивлюсь на себе – я дівчинка просто. Я настільки класно виглядала і могла ще продовжити в цьому плані", - каже акторка.
Нагадаємо, раніше про схожу проблему говорила ведуча Маша Єфросиніна. Вона пояснила, чому сьогодні її не так багато на телебаченні, як це було раніше. За її словами, вона знає з деяких джерел, що для деяких каналів вона нібито застара.