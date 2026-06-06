"Мені сказали "до побачення": акторка Ольга Сумська розповіла, чому її стало менше на екранах

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

На думку Ольги Сумської, в українській індустрії багато ейджизму. Вона зізналась, що в багатьох проєктах з нею попрощались через вік, попри те, що вона була в хорошій фізичній формі.

"Я працювала на телебаченні багато років, і коли мені виповнилося 40, мені сказали: "До побачення". Хоча я дивлюсь на себе – я дівчинка просто. Я настільки класно виглядала і могла ще продовжити в цьому плані", - каже акторка.

Нагадаємо, раніше про схожу проблему говорила ведуча Маша Єфросиніна. Вона пояснила, чому сьогодні її не так багато на телебаченні, як це було раніше. За її словами, вона знає з деяких джерел, що для деяких каналів вона нібито застара.