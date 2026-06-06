В Україні рухнули ціни на популярний овоч
В Україні на початку червня дешевшають тепличних огірків. Причиною називають активне надходження на ринок нового врожаю
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Наразі огірки в Україні продають в межах 35-65 гривень за кілограм. Це в середньому на 17% менше, якщо порівнювати з минулим тижнем.
Експерти зауважили, що наразі на ринок надходить продукція з місцевих господарств, що традиційно посилює конкуренцію між виробниками та змушує їх коригувати ціни.
Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.
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