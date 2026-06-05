Наслідки ударів по Сумщині: рятувальники ліквідували пожежі у Березівській та Буринській громадах
Ввечері 5 червня російські окупанти обстріляли Сумщину. Ціллю росіян стали Березівська та Буринська громади, де під удар потрапили приватні домоволодіння місцевих жителів
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
За словами рятувальників, під ударом опинилися приватні домоволодіння громадян. Виникли пожежі.
Через загрозу повторних ударів, рятувальники були змушені тимчасово призупиняти роботи.
Всі осередки горіння вдалося ліквідувати.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що російські військові 5 червня вдарили по автозаправній станції у Запоріжжі, дістали поранення двоє людей.
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