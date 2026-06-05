Окупанти використовують "Шахеди" для доставки FPV-дронів у центр Запоріжжя
Російський "Шахед" 4 червня заніс до центру Запоріжжя FPV-дрони та хаотично їх розкидав по цивільних цілях
Про це в своєму зверненні сказав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, ворог намагається використовувати тактику залякування цивільних мешканців і терору обласного центру.
За останні місяці ворог удосконалив деякі види засобів ураження.
"Вчора він використав "Шахед", який заніс в центр міста FPV-дрони і просто хаотично розкидав по цивільних цілях", - сказав очільник області.
Він додав, що ворог лише за вчора випустив по Запоріжжю 54 FPV-дронии, з яких долетіло до цілей 8.
Нагадаємо що 4 червня у Запоріжжі дрон влучив в тролейбус, який їхав центральним проспектом міста.
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