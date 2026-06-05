Через атаку на сусідню область на Чернігівщині знеструмлено 80 тисяч абонентів
Майже 80 тисяч абонентів у Чернігівській області 5 червня знеструмлені через російську атаку на енергооб’єкт у сусідній області
Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає RegioNews.
"Внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у сусідній області знеструмлено близько 80 тисяч абонентів у Ніжинському і Новгород-Сіверському районах", - ідеться у повідомленні.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, що у Київській області через негоду без електропостачання залишилися понад 40 тисяч осель.
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