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05 червня 2026, 23:40

У Харкові відправили за ґрати підлітка, який працював на росіян

05 червня 2026, 23:40
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Фото з відкритих джерел
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Чугуївський міський суд Харківської області визнав громадянина винним у диверсії. 16-річний хлопець виконував завдання росіян

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні минулого року 16-річний житель міста Барвінкове переписувався у Telegram з особою, яка запропонувала йому "роботу": отримувати гроші за підпали. Він підпалив релейну шафу біля залізничної станції Чайчин міст, за що йому обіцяли 20 тисяч гривень. Проте вогонь не вивів обладнання з ладу.

Згодом підліток вночі підпалив дві військові машини. На суді він визнав свою провину. Виявилось, йому заплатили 7 500 гривень. За ці гроші він хотів купити мобільний телефон для мами. Відомо, що він виховується у прийомній сімʼї як дитина позбавлена батьківського піклування. У сімʼї, крім нього виховується ще семеро прийомних дітей.

Суд призначив покарання у виді 3 роки і 1 місяць позбавлення волі.

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента російських спецслужб. Ним виявився 16-річний учень місцевої школи, який коригував удари окупантів по Чугуївському та Лозівському районах області. Його затримали "на гарячому", коли він фотографував військову техніку Сил оборони.

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