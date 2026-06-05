У Харкові відправили за ґрати підлітка, який працював на росіян

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Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні минулого року 16-річний житель міста Барвінкове переписувався у Telegram з особою, яка запропонувала йому "роботу": отримувати гроші за підпали. Він підпалив релейну шафу біля залізничної станції Чайчин міст, за що йому обіцяли 20 тисяч гривень. Проте вогонь не вивів обладнання з ладу.

Згодом підліток вночі підпалив дві військові машини. На суді він визнав свою провину. Виявилось, йому заплатили 7 500 гривень. За ці гроші він хотів купити мобільний телефон для мами. Відомо, що він виховується у прийомній сімʼї як дитина позбавлена батьківського піклування. У сімʼї, крім нього виховується ще семеро прийомних дітей.

Суд призначив покарання у виді 3 роки і 1 місяць позбавлення волі.

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента російських спецслужб. Ним виявився 16-річний учень місцевої школи, який коригував удари окупантів по Чугуївському та Лозівському районах області. Його затримали "на гарячому", коли він фотографував військову техніку Сил оборони.