Фото: ДТЕК

В ніч на 12 січня РФ знову атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК на Одещині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

"Це вже 31-ша велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог", – зазначили у ДТЕК.

Повідомляється, що руйнування на підстанції значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Енергетики працюють на місці: йде розбір завалів.

"Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", – наголосили в компанції.

Нагадаємо, вночі 12 лютого Одеса здригалася від вибухів. РФ здійснила масовану атаку дронами, цілячись у житлові квартали та цивільну інфраструктуру. У ДСНС показали наслідки атаки на місто.