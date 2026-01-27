Нічна атака на Одесу: вже 23 постраждалих, серед них діти та вагітна жінка

Фото: ДСНС Одещини

В Одесі від ворожої атаки у ніч на 27 січня постраждали 23 людини, двоє з них перебувають у важкому стані

Про це повідомили в Департаменті охорони здоровёя Одеської ОВА, передає RegioNews.

"Унаслідок нічної атаки на місто Одесу постраждали 23 особи, серед них двоє дітей та вагітна жінка", – йдеться в повідомленні.

В департаменті додали, що 13 осіб отримали медичну допомогу на місці події.

Ще 10 постраждалих госпіталізовано, з них 2 особи – з опіками верхніх дихальних шляхів та шкіри до 20%, ще 2 особи перебувають у важкому стані.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, вночі 27 січня росіяни масовано атакували на Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Було відомо про 22 постраждалих.