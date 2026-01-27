12:40  27 січня
У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе
10:48  27 січня
Різала ножем, звʼязувала та морила голодом: у Києві жінка катувала 9-річного сина
08:57  27 січня
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
UA | RU
UA | RU
27 січня 2026, 10:12

Нічна атака на Одесу: вже 23 постраждалих, серед них діти та вагітна жінка

27 січня 2026, 10:12
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Одещини
Читайте также
на русском языке

В Одесі від ворожої атаки у ніч на 27 січня постраждали 23 людини, двоє з них перебувають у важкому стані

Про це повідомили в Департаменті охорони здоровёя Одеської ОВА, передає RegioNews.

"Унаслідок нічної атаки на місто Одесу постраждали 23 особи, серед них двоє дітей та вагітна жінка", – йдеться в повідомленні.

В департаменті додали, що 13 осіб отримали медичну допомогу на місці події.

Ще 10 постраждалих госпіталізовано, з них 2 особи – з опіками верхніх дихальних шляхів та шкіри до 20%, ще 2 особи перебувають у важкому стані.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, вночі 27 січня росіяни масовано атакували на Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Було відомо про 22 постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Одеса діти лікарня атака постраждалі вагітна жінка
Війська РФ вдарили КАБами по Слов'янську: загинуло подружжя
27 січня 2026, 09:52
Росіяни поцілили дронами по двох маршрутках з пасажирами у Запорізькому районі
27 січня 2026, 09:40
826 ударів по Запорізькій області за добу: постраждала молода жінка
27 січня 2026, 08:49
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
У разі проблем із водою на Троєщині робитимемо вбиральні "як у селі" – Бахматов
27 січня 2026, 13:25
У Кривому Розі жінка каструлею забила матір до смерті
27 січня 2026, 13:15
У ДСНС показали кадри ліквідації наслідків ворожої атаки на Львівщині
27 січня 2026, 12:47
Десятки тисяч "зеленими" за діагноз: на Одещині викрили медиків, які торгували довідками для ухилянтів
27 січня 2026, 12:45
У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе
27 січня 2026, 12:40
На Черкащині під час затримання зловмисник застрелив чотирьох поліцейських
27 січня 2026, 12:35
На Львівщині зупинили бус із прихованою контрабандою на 600 тисяч гривень
27 січня 2026, 12:15
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
27 січня 2026, 12:04
Росіяни повторно вдарили по енергооб’єкту ДТЕК в Одесі: руйнування колосальні
27 січня 2026, 11:50
У Кам'янському через тривалі відключення світла люди перекрили центр міста
27 січня 2026, 11:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »