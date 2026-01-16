16:40  16 січня
16 січня 2026, 16:55

В Одесі працівники ТЦК викрали чоловіка, возили в авто по місту та вимагали 6000 доларів

16 січня 2026, 16:55
фото: Одеська обласна прокуратура
Одеські правоохоронці викрили факт вимагання під час мобілізаційних заходів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

Як зазначається, увечері 15 січня прокурори спільно зі співробітниками СБУ викрили на вимаганні трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації.

За даними слідства, під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі Одеси вони викрали чоловіка, посадили в автобус і близько години возили по місту.

Працівники ТЦК вимагали від "заручника" 6000 доларів США, після чого обіцяли не мобілізовувати його.

"Всіх причетних до злочину затримали. Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру та обрання запобіжного заходу", – зазначили у прокуратурі.

Як повідомлялось, на Одещині чоловік напав на працівників ТЦК. Він дістав викрутку та намагався нанести шкоду представникам відомства.

Одеса прокуратура Одеська область фото ТЦК викрадення людей
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
