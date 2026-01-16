В Одесі працівники ТЦК викрали чоловіка, возили в авто по місту та вимагали 6000 доларів

фото: Одеська обласна прокуратура

Одеські правоохоронці викрили факт вимагання під час мобілізаційних заходів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

Як зазначається, увечері 15 січня прокурори спільно зі співробітниками СБУ викрили на вимаганні трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації.

За даними слідства, під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі Одеси вони викрали чоловіка, посадили в автобус і близько години возили по місту.

Працівники ТЦК вимагали від "заручника" 6000 доларів США, після чого обіцяли не мобілізовувати його.

"Всіх причетних до злочину затримали. Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру та обрання запобіжного заходу", – зазначили у прокуратурі.

