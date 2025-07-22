В Одесі через обстріли пошкоджено пожежну частину та гуртожиток рятувальників

фото: ДСНС Одещини

Сьогодні під час російської атаки в Одесі пошкоджено одну з пожежно-рятувальних частин міста, а також гуртожиток пожежної частини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу вибиті вікна та пошкоджено фасад будівель.

На щастя, особовий склад не постраждав — рятувальники в цей час перебували в укритті.

Місцева влада та служби оперативно оцінюють завдані збитки та проводять необхідні ремонтні роботи.

Нагадаємо, в ніч на 22 липня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу сплахнула пожежа на парковці — горіли легкові автомобілі та адміністративна будівля.