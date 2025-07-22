Масштабні атаки на Сумщину: десятки поранених, пошкоджені будинки, ТЦ та авто

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Упродовж минулої доби російські війська здійснили понад 68 обстрілів по 32 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше атак зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби (близько 20 ударів), скидання ВОГ із дронів (15 випадків), удари з реактивних систем залпового вогню (20), а також FPV-дрони та інші типи БпЛА.

У Путивльській громаді внаслідок атаки дрону постраждали 11 цивільних, серед яких одна дитина 2020 року народження.

У Сумській громаді через авіаудар КАБ поранення отримали щонайменше четверо людей, троє з них госпіталізовані. Ще 12 осіб звернулися за медичною допомогою на місці.

Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Так, у Великописарівській громаді зруйновано два приватних житлових будинки. У Путивльській — зазнали руйнувань інші об'єкти.

У Сумській громаді пошкоджено два приватні будинки, п'ять багатоповерхівок, торговий центр, 18 автомобілів та ще один об'єкт інфраструктури.

Повітряна тривога в області тривала 7 годин 27 хвилин.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни завдали 522 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів є руйнування, поранений цивільний.