В Одессе из-за обстрелов повреждена пожарная часть и общежитие спасателей

фото: ГСЧС Одесщины

Сегодня во время российской атаки в Одессе повреждена одна из пожарно-спасательных частей города, а также общежитие пожарной части

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела выбиты окна и поврежден фасад зданий.

К счастью, личный состав не пострадал – спасатели в это время находились в укрытии.

Местные власти и службы оперативно оценивают нанесенный ущерб и проводят необходимые ремонтные работы.

Напомним, в ночь на 22 июля российские войска совершили очередную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. В результате обстрела вспыхнул пожар на парковке — горели легковые автомобили и административное здание.