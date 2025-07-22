В Одессе из-за обстрелов повреждена пожарная часть и общежитие спасателей
Сегодня во время российской атаки в Одессе повреждена одна из пожарно-спасательных частей города, а также общежитие пожарной части
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате обстрела выбиты окна и поврежден фасад зданий.
К счастью, личный состав не пострадал – спасатели в это время находились в укрытии.
Местные власти и службы оперативно оценивают нанесенный ущерб и проводят необходимые ремонтные работы.
Напомним, в ночь на 22 июля российские войска совершили очередную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. В результате обстрела вспыхнул пожар на парковке — горели легковые автомобили и административное здание.
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