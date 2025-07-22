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22 липня 2025, 07:07

Нічна атака дронів по Одесі: горіли авто, пошкоджені багатоповерхівки

22 липня 2025, 07:07
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У ніч на 22 липня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару зайнялася пожежа на парковці — палали легкові автомобілі та адміністративна будівля.

Також пошкоджено цивільну інфраструктуру: вибито вікна в житлових будинках, постраждав один із магазинів поруч.

На місці події оперативно працювали рятувальники та психологи ДСНС, які надавали допомогу мешканцям. За попередніми даними, постраждала одна людина.

Для ліквідації наслідків атаки було залучено 17 одиниць техніки та 62 рятувальника. Роботи з розчищення території та оцінки збитків тривають.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня російська армія запустила по Україні 24 ракети, а також 426 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 224 ворожі цілі.

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