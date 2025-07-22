Росія обстріляла село на Херсонщині: загинув мирний житель
Сьогодні, 22 липня, російські війська з аритлерії обстріляли село Садове Херсонського району. Внаслідок ворожої атаки загинув 52-річний місцевий житель
Про це повідомила Херсонська окружна прокуратура, передає RegioNews.
Зазначається, що на момент обстрілу чоловік перебував на власному подвір'ї.
За цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.
Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні дії для фіксації чергового військового злочину з боку армії РФ.
Нагадаємо, напередодні окупанти атакували понад три десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів поранені семеро мирних мешканців.
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