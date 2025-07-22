Росія обстріляла село на Херсонщині: загинув мирний житель

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 22 липня, російські війська з аритлерії обстріляли село Садове Херсонського району. Внаслідок ворожої атаки загинув 52-річний місцевий житель

Про це повідомила Херсонська окружна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що на момент обстрілу чоловік перебував на власному подвір'ї.

За цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні дії для фіксації чергового військового злочину з боку армії РФ.

Нагадаємо, напередодні окупанти атакували понад три десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів поранені семеро мирних мешканців.