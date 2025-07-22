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22 липня 2025, 14:05

Росія обстріляла село на Херсонщині: загинув мирний житель

22 липня 2025, 14:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 22 липня, російські війська з аритлерії обстріляли село Садове Херсонського району. Внаслідок ворожої атаки загинув 52-річний місцевий житель

Про це повідомила Херсонська окружна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що на момент обстрілу чоловік перебував на власному подвір'ї.

За цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні дії для фіксації чергового військового злочину з боку армії РФ.

Нагадаємо, напередодні окупанти атакували понад три десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів поранені семеро мирних мешканців.

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Херсонська область село обстріли артилерія війна чоловік загиблий російська армія
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