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22 липня 2025, 09:15

Вночі ППО приземлила понад 25 російських "шахедів" та БпЛА-імітаторів

22 липня 2025, 09:15
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фото: Генштаб ЗСУ
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У ніч на 22 липня російська армія випустила по Україні 42 ударні безпілотники різних типів. Сили ППО збили 26 дронів, ще сім — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.

"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни. Крім того, 7 БпЛА — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зафіксовані влучання девʼяти БпЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Нагадаємо, вночі сили ППО збили на Дніпропетровщині 14 ворожих ударних безпілотників.

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