Вночі ППО приземлила понад 25 російських "шахедів" та БпЛА-імітаторів

фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 22 липня російська армія випустила по Україні 42 ударні безпілотники різних типів. Сили ППО збили 26 дронів, ще сім — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.

"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни. Крім того, 7 БпЛА — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зафіксовані влучання девʼяти БпЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.