На Одещині зник 9-річний хлопчик

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження дев'ятирічного жителя села Заплази Любашівської громади Савчука Олега, який вчора, 17 липня, ввечері зник з місця мешкання.

Прикмети: зріст 130 см, худорлявий, у веснянках, карі очі, волосся світле та коротке.

Був одягнений у синю футболку, темні шорти та взутий у шльопанці.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження хлопчика, просимо повідомити про це до чергової частини територіального підрозділу поліції за телефоном (048) 643 35 05 або на спецлінію 102", - додали у поліції.

Нагадаємо, 17 липня на Одещині зник 17-річний хлопець.