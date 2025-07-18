На Одещині зник 9-річний хлопчик
В Одеській області розшукується малолітній Савчук Олег
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження дев'ятирічного жителя села Заплази Любашівської громади Савчука Олега, який вчора, 17 липня, ввечері зник з місця мешкання.
Прикмети: зріст 130 см, худорлявий, у веснянках, карі очі, волосся світле та коротке.
Був одягнений у синю футболку, темні шорти та взутий у шльопанці.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження хлопчика, просимо повідомити про це до чергової частини територіального підрозділу поліції за телефоном (048) 643 35 05 або на спецлінію 102", - додали у поліції.
Нагадаємо, 17 липня на Одещині зник 17-річний хлопець.