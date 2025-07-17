На Одещині зник 17-річний хлопець

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними поліції, 17 липня, вдень хлопець пішов з дому і зник.

Прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, коротке русе волосся, сірі очі.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження хлопця, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номерами телефонів (04849) 6-32-16, (097) 313-72-84 або на спецлінію 102", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, на Одещині 17-річний хлопець жорстоко побив підлітка.