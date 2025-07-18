В Одесі затримали жінку, яка збиралася підірвати будівлю ТЦК

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СБУ та Нацполіція затримали терористку, яка на замовлення РФ збиралася підірвати обласний ТЦК в Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За завданням окупантів 17 липня жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм в адміністративну будівлю, коли там знаходилася максимальна кількість людей.

"Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали терористку, коли вона прямувала зі спорядженим СВП до військкомату", - йдеться у повідомленні.

Терористкою виявилася 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужби. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 11 липня росіяни атакували дронами будівлю ТЦК в Одесі.