В Одесской области исчез 9-летний мальчик
В Одесской области разыскивается малолетний Олег Савчук
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители устанавливают местонахождение девятилетнего жителя села Заплазы Любашевской общины Савчука Олега, который вчера, 17 июля, вечером скрылся с места жительства.
Приметы: рост 130 см, худощавый, в веснушках, карие глаза, волосы светлые и короткие.
Был одет в синюю футболку, темные шорты и обут в шлепанцы.
"Если вы владеете любой информацией о местонахождении мальчика, просим сообщить об этом дежурной части территориального подразделения полиции по телефону (048) 643 35 05 или на спецлинию 102", - добавили в полиции.
Напомним, 17 июля в Одесской области пропал 17-летний парень.
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