На Одещині розшукують 13-річну дівчину
Поліцейські встановлюють місцезнаходження 13-річної Дарʼї Железняк, яка у середу, 16 липня, зникла з дитячого закладу в Київському районі Одеси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Прикмети: зріст 135 см, руде волосся, зачіска каре, карі очі.
Особливі прикмети: має пірсинг у носі.
Була одягнена в чорні шорти та футболку, взута в білі кросівки.
"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію 102", - додали у поліції.
Нагадаємо, в Одесі в шахті ліфта супермаркету знайшли тіло вантажника.
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