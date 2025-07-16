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16 липня 2025, 10:11

На Одещині вантажівка на смерть збила чоловіка

16 липня 2025, 10:11
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фото: Національна поліція
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Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП в Одеському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Автопригода сталася вчора, 15 липня, близько 23-ї години, на автодорозі сполученням Одеса – Рені, в селі Петродолинське.

Попередньо встановлено, що 61-річний водій вантажного автомобіля, рухаючись у бік села Маяки, здійснив наїзд на чоловіка, який перебував на проїжджій частині.

Пішохід загинув. Водія перевірили на стан спʼяніння, результат показав, що він тверезий.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого", - додали у поліції.

Нагадаємо, в Одеській області перекинувся автобус із пасажирами.

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Одеська область смертельна ДТП ДТП вантажівка пішохід поліція
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