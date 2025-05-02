В Одесі в шахті ліфта супермаркету знайшли тіло вантажника

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Вранці 1 травня в Одесі в одному з супермаркетів в ліфтовій шахті виявили тіло працівника

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Тіло 65-річного вантажника направили на судмедекспертизу для встановлення причини смерті. Після зʼясування всіх обставин події буде надано оцінку діям осіб, які несуть відповідальність за дотримання заходів безпеки на виробництві.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вдень 15 квітня в селі на Полтавщині цегляна стіна обвалилася та вбила чоловіка.