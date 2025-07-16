На Одещині двоє агентів ФСБ готували ракетний удар по морському порту
Кіберфахівці Служби безпеки України запобігли масштабній диверсії РФ на Одещині. В результаті спецоперації в регіоні затримано двох агентів ФСБ, які готували ракетний удар по складу селітри в одному з морських портів
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними розслідування, завданням затриманих було встановити наявність вибухонебезпечних мінеральних добрив на місцевому транзитному складі. У разі підтвердження інформації вороги планували завдати по об'єкту ракетний удар, що міг спричинити масштабні руйнування.
Зловмисники — 29-річний місцевий житель та 56-річна жінка, яка була його спільницею.
Чоловік влаштувався різноробочим у порт і відстежував прибуття морських вантажів. Виявивши резервуари з селітрою, він доповів про це куратору, передавши координати.
СБУ провела заходи для убезпечення портової інфраструктури, зокрема вивезла весь обсяг селітри з місця потенційного удару.
Спільниця агента перевозила його на "тестові завдання", зокрема для підпалів релейних шаф Укрзалізниці.
Обом затриманим повідомлено про підозру. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ затримала агента російських спецслужб, який планував теракт у центрі Рівного.