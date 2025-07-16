В Одесской области разыскивают 13-летнюю девушку
Полицейские устанавливают местонахождение 13-летней Дарьи Железняк, которая в среду, 16 июля, исчезла из детского учреждения в Киевском районе Одессы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Приметы: рост 135 см, рыжие волосы, прическа каре, карие глаза.
Особые приметы: пирсинг в носу.
Была одета в черные шорты и футболку, обута в белые кроссовки.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, просим сообщить в ОРУП № 1 по телефону (048) 779 49 62 или на спецлинию 102", - добавили в полиции.
Напомним, в Одессе в шахте лифта супермаркета обнаружили тело грузчика.
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