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16 июля 2025, 16:03

В Одесской области разыскивают 13-летнюю девушку

16 июля 2025, 16:03
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Полицейские устанавливают местонахождение 13-летней Дарьи Железняк, которая в среду, 16 июля, исчезла из детского учреждения в Киевском районе Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Приметы: рост 135 см, рыжие волосы, прическа каре, карие глаза.

Особые приметы: пирсинг в носу.

Была одета в черные шорты и футболку, обута в белые кроссовки.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, просим сообщить в ОРУП № 1 по телефону (048) 779 49 62 или на спецлинию 102", - добавили в полиции.

Напомним, в Одессе в шахте лифта супермаркета обнаружили тело грузчика.

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