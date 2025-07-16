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16 липня 2025, 13:59

На Одещині прикордонники затримали 10 "туристів", які заплатили від 7,5 до 9 тис. доларів, щоб потрапити до Молдови

16 липня 2025, 13:59
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фото: ДПСУ
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Рух чоловіків, які йшли у напрямку Молдови, виявив оператор БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зʼясувалося, мешканці Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Одеської, Рівненської та Київської областей намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Допомагав їм у цьому організатор, який дистанційно керував ними через телеграм-канал.

За такий "тур" кожен з чоловіків заплатив від 7,5 до 9 тис. доларів США на криптогаманець організатора.

Під час затримання порушники намагались втекти, тому прикордонники вимушені були стріляти угору. За скоєне чоловікам загрожує штраф.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали чоловіка, який на човні намагався потрапити до Молдови.

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