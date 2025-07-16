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16 липня 2025, 14:49

Прикордонники викрили медичну контрабанду на Одещині

16 липня 2025, 14:49
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фото: ДПСУ
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На Одещині 44-річна мешканка Черкащини намагалась незаконно ввезти на територію України сильнодіючі медичні препарати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Жінка прямувала через пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" як пасажирка рейсового автобуса. Аби уникнути вилучення ліків під час прикордонного контролю, вона приховала їх серед особистих речей.

Прикордонники виявили та вилучила медичний препарат "Westsleep" у кількості 130 пігулок, який заборонений для ввезення в Україну без відповідного дозволу та містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб.

Правоохоронці затримали порушницю. Їй повідомлено про підозру.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали 10 "туристів", які заплатили від 7,5 до 9 тис. доларів, щоб потрапити до Молдови.

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