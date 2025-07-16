11:30  16 июля
В Киеве возле ресторана обнаружили тело мужчины
08:56  16 июля
Хотели помочь – едва не погибли: нападение на детей во Львове
05:05  16 июля
На Харьковщине мужчина убил своего пасынка
UA | RU
UA | RU
16 июля 2025, 14:49

Пограничники разоблачили медицинскую контрабанду в Одесской области

16 июля 2025, 14:49
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В Одесской области 44-летняя жительница Черкасской области пыталась незаконно ввезти на территорию Украины сильнодействующие медицинские препараты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Женщина следовала через пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" как пассажирка рейсового автобуса Во избежание изъятия лекарства во время пограничного контроля она скрыла их среди личных вещей.

Пограничники обнаружили и изъяли медицинский препарат Westsleep в количестве 130 таблеток, который запрещен для ввоза в Украину без соответствующего разрешения и содержит в своем составе сильнодействующее лекарственное средство.

Правоохранители задержали нарушительницу. Ей доложено о подозрении.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали 10 "туристов", которые заплатили от 7,5 до 9 тыс. долларов, чтобы попасть в Молдову.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область контрабанда ГПСУ пограничники фото
На Одещине два агента ФСБ готовили ракетный удар по морскому порту
16 июля 2025, 14:40
В Одесской области грузовик насмерть сбил мужчину
16 июля 2025, 10:11
В Одесской области за уклонение от мобилизации судили отца троих детей с бронированием
15 июля 2025, 21:32
Все новости »
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
На Волыни пограничники обнаружили наркотики у 41-летней женщины
16 июля 2025, 15:29
В Киеве руководителя театра оперетты обвиняют в переплате 500 тыс грн за сценическое оборудование
16 июля 2025, 15:17
Рада отправила правительство Шмыгаля в отставку
16 июля 2025, 15:17
На Львовщине военная часть купила поврежденные генераторы более чем на 30 млн грн
16 июля 2025, 15:09
Украинцы 60+ теперь могут служить в ВСУ по контракту: принят закон
16 июля 2025, 15:03
В Киевской области подпольно производили кофе под марками известных мировых брендов
16 июля 2025, 14:59
Стало известно, из-за чего в ВР поскандалили Гончарук и Гетманцев
16 июля 2025, 14:52
На Одещине два агента ФСБ готовили ракетный удар по морскому порту
16 июля 2025, 14:40
В Николаеве расследуют избиение военнообязанного сотрудниками РТЦК
16 июля 2025, 14:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »