Пограничники разоблачили медицинскую контрабанду в Одесской области

фото: ГПСУ

В Одесской области 44-летняя жительница Черкасской области пыталась незаконно ввезти на территорию Украины сильнодействующие медицинские препараты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Женщина следовала через пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" как пассажирка рейсового автобуса Во избежание изъятия лекарства во время пограничного контроля она скрыла их среди личных вещей.

Пограничники обнаружили и изъяли медицинский препарат Westsleep в количестве 130 таблеток, который запрещен для ввоза в Украину без соответствующего разрешения и содержит в своем составе сильнодействующее лекарственное средство.

Правоохранители задержали нарушительницу. Ей доложено о подозрении.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали 10 "туристов", которые заплатили от 7,5 до 9 тыс. долларов, чтобы попасть в Молдову.