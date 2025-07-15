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На Одещині отримав вирок за ухилення від мобілізації чоловік, який має бронювання від військової служби. Його бронювання тривало до грудня цього року

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Одещині судили багатодітного батька, який відмовився від мобілізації. Чоловік у липні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, і його визнали придатним до мобілізації. Тоді йому вручили "бойову" повістку. Однак він не прийшов на відправлення до військової частини.

На суді він визнав провину. За його словами, в той день він "мав багато справ".

За словами чоловіка, в нього троє дітей: двоє неповнолітніх та одна повнолітня донька дружини. При цьому він працює комірником та має бронювання.

Суд підтвердив, що чоловік дійсно виховує неповнолітніх двох дітей, а в його дружини є повнолітня донька. Крім того, він дійсно має бронювання до грудня 2025 року.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він аргументував свої дії тим, що він вірить в Бога, і не може застосовувати зброю.