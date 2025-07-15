Нетверезий іноземець на смерть збив мотоцикліста в Одесі

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На Миколаївській дорозі в Пересипському районі Одеси сталася трагічна аварія, у якій загинув 54-річний водій мотоцикла

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП спричинив 32-річний іноземець, який керував автомобілем Volkswagen Golf. На світлофорі він допустив зіткнення з мотоциклістом, що зупинився на червоний сигнал.

Медики намагалися врятувати життя мотоциклісту на місці події, але безуспішно.

Поліцейські провели тест на алкоголь — прилад Драгер показав 1,3 проміле, що у понад 6 разів більше за норму.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії, призначено експертизи.

Правоохоронці закликають водіїв не сідати за кермо у стані сп'яніння та дотримуватися правил дорожнього руху задля безпеки себе і оточення.

Нагадаємо, на Черкащині водій збив 74-річного пішохода і втік, чоловік загинув на місці.