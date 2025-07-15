На Одещині чиновниця пропонувала підробити пенсійні документи за хабар

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Правоохоронці викрили начальницю одного з відділів Білгород-Дністровської міськради, яка вимагала 400 євро за підробку документів для оформлення пенсії місцевому жителю

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Жінка обіцяла допомогти з фальсифікацією паперів, щоб компенсувати нестачу 10 років трудового та страхового стажу.

Під час отримання другої частини хабаря – 10 200 гривень – посадовицю затримали. Гроші вилучено як речові докази.

За фактом корупції їй повідомлено про підозру. Жінці світить до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади до трьох років.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 120 тис. грн, а також відсторонив від посади.

Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці викрили інспектора митниці, який вимагав неправомірну вигоду від імпортера за безперешкодне розмитнення автомобілів.