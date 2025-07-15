10:10  15 липня
В Івано-Франківську помер пацієнт із лептоспірозом
09:42  15 липня
У Києві жінка на першому побаченні викрала у чоловіка майже $50 тисяч
05:40  15 липня
У Білій Церкві в річці Рось втопилася людина
UA | RU
UA | RU
15 липня 2025, 14:54

На Одещині чиновниця пропонувала підробити пенсійні документи за хабар

15 липня 2025, 14:54
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили начальницю одного з відділів Білгород-Дністровської міськради, яка вимагала 400 євро за підробку документів для оформлення пенсії місцевому жителю

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Жінка обіцяла допомогти з фальсифікацією паперів, щоб компенсувати нестачу 10 років трудового та страхового стажу.

Під час отримання другої частини хабаря – 10 200 гривень – посадовицю затримали. Гроші вилучено як речові докази.

За фактом корупції їй повідомлено про підозру. Жінці світить до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади до трьох років.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 120 тис. грн, а також відсторонив від посади.

Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці викрили інспектора митниці, який вимагав неправомірну вигоду від імпортера за безперешкодне розмитнення автомобілів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область хабар підробка поліція пенсія стаж
На Одещині судитимуть посадовців, які вимагали хабарі у мисливців
14 липня 2025, 12:42
У Києві чоловіки для знайомої "вибивали" зарплату сокирою та пістолетом
14 липня 2025, 09:56
У Харкові чиновник ЦНАПу торгував фальшивими документами
11 липня 2025, 23:35
Всі новини »
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
У Тернополі двері автобуса затисли і зламали пасажирці ногу
15 липня 2025, 15:35
У Івано-Франківську чоловік замовив вбивство колишньої за 2 тис дол
15 липня 2025, 15:23
У центрі Тернополя водій авто збив велосипедиста
15 липня 2025, 15:22
Масове отруєння дітей, що їхали із Закарпаття до Вінниці: медики назвали причину
15 липня 2025, 15:15
Синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні
15 липня 2025, 15:14
У Самарі судитимуть чоловіків, які підпалили авто військового Mitsubishi L200 за 1 тис дол
15 липня 2025, 15:04
У Києві викрито групу, яка з СІЗО організувала підпал об’єктів Укрзалізниці
15 липня 2025, 14:45
Російський дрон атакував прикордонне село на Чернігівщині: поранено чоловіка
15 липня 2025, 14:41
У Дніпрі жінка випала з вікна багатоповерхівки у ЖК "Щасливий"
15 липня 2025, 14:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »