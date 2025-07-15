В Одеській області перекинувся автобус із пасажирами

фото: Національна поліція

ДТП сталася 15 липня близько 17 години на трасі Одеса – Рені, біля Татарбунар

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними поліції, водій автобуса сполученням Кілія – Одеса виїхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. У маршрутці знаходились пасажири.

Наразі встановлено, що травм зазнала одна людина, інших громадян обстежують медики. Водія буде перевірено на стан сп’яніння.

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та здійснюють регулювання дорожнього руху.

Нагадаємо, на Одещині водій вантажного фургона збив чоловіка з дитиною.