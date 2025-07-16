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16 июля 2025, 10:11

В Одесской области грузовик насмерть сбил мужчину

16 июля 2025, 10:11
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фото: Национальная полиция
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Полицейские начали уголовное производство по факту смертельного ДТП в Одесском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Автопроисшествие произошло вчера, 15 июля, около 23 часов, на автодороге сообщением Одесса – Рени, в селе Петродолинское.

Предварительно установлено, что 61-летний водитель грузового автомобиля, двигаясь в сторону села Маяки, совершил наезд на находившегося на проезжей части мужчину.

Пешеход погиб. Водителя проверили на состояние опьянения, результат показал, что он трезв.

"В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего", - добавили в полиции.

Напомним, в Одесской области опрокинулся автобус с пассажирами.

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